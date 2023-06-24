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Bayram tatili yolunda Bartın'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

İstanbul'dan Bartın'a Kurban Bayramı tatili için geldiği öğrenilen Yıldız Ailesi'den 3 kişi Yukarışeyhler köyü mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Feci kazadan yaralı kurtulan 23 yaşındaki Melike Yıldız'ın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Giriş: 24.06.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bayram tatili yolunda Bartın'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
AA

Bartın'da duvara çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İstanbul'dan Bartın'a Kurban Bayramı tatili için geldiği öğrenilen Hakan Yıldız (26) yönetimindeki otomobil, Yukarışeyhler köyü mevkiinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada sürücü ile babası Mehmet Yıldız (55) ve annesi Kadın Yıldız (53) yaşamını yitirdi.

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Ağır yaralanan sürücünün kız kardeşi Melike Yıldız (23), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ölenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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