KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün olacak. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak açıklamasında bulundu.