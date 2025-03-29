Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerine getiren İslam alemi, Ramazan Bayramı için bekleyişe geçti. Diyanet İşleri, bayram namazı saatlerini duyurdu. Böylelikle; başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere il il bayram namazı saatleri belli oldu. 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazı 2 rekattan oluşmaktadır. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 81 il bayram namazı vakitleri...