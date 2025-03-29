Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul il il bayram namazı saati
Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan tarihinde sona erecek. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde, il il bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Bayram namazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde camide cemaatle eda edilmektedir. Bayram namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde bayram namazının saat kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, "Bayram namazı saat kaçta?" İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri...
- 1
Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerine getiren İslam alemi, Ramazan Bayramı için bekleyişe geçti. Diyanet İşleri, bayram namazı saatlerini duyurdu. Böylelikle; başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere il il bayram namazı saatleri belli oldu. 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazı 2 rekattan oluşmaktadır. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 81 il bayram namazı vakitleri...
- 2
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri'nin yayımladığı dini günler takvimi ile netlik kazandı. İşte il il bayram namazı saatleri
- 3
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul bayram namazı saati merak konusu oldu. Diyanet verilerine göre, İstanbul'da bayram namazı 07.22'de kılınacak.
-
- 4
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'da bayram namazı 07.07’de kılınacak.
- 5
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir bayram namazı saati de belli oldu. İzmir'de bayram namazı 07.30'da kılınacak.
- 6
Diğer tüm illerimiz için bayram namazı saatleri ise şöyle;
Adana: 06.57
Adıyaman: 06.45
Afyonkarahisar: 07.16
Ağrı: 06.26
Aksaray: 07.02
Amasya: 06.55
Antalya: 07.16
Ardahan: 06.27
Artvin: 06.31
Aydın: 07.27
-
- 7
Balıkesir: 07.27
Bartın: 07.09
Batman: 06.34
Bayburt: 06.37
Bilecik: 07.18
Bingöl: 06.36
Bitlis: 06.30
Bolu: 07.12
Burdur: 07.17
Bursa: 07.22
- 8
Çanakkale: 07.32
Çankırı: 07.03
Çorum: 06.58
Denizli: 07.22
Diyarbakır: 06.37
Düzce: 07.13
Edirne: 07.32
Elazığ: 06.41
Erzincan: 06.40
Erzurum: 06.33
- 9
Eskişehir: 07.16
Gaziantep: 06.49
Giresun: 06.44
Gümüşhane: 06.40
Hakkari: 06.23
Hatay: 06.54
Iğdır: 06.22
Isparta: 07.16
Kahramanmaraş: 06.50
Karabük: 07.07
Karaman: 07.05
Kars: 06.26
Kastamonu: 07.03
Kayseri: 06.56
Kilis: 06.50
Kırıkkale: 07.04
Kırklareli: 07.29
Kırşehir: 07.01
Kocaeli: 07.18
Konya: 07.08
Kütahya: 07.18
Malatya: 06.45
Manisa: 07.28
Mardin: 06.35
Mersin: 07.00
Muğla: 07.25
Muş: 06.32
Nevşehir: 06.59
Niğde: 06.59
Ordu: 06.46
-
- 10
Osmaniye: 06.53
Rize: 06.36
Sakarya: 07.16
Samsun: 06.53
Şanlıurfa: 06.43
Siirt: 06.30
Sinop: 06.57
Şırnak: 06.28
Sivas: 06.50
Tekirdağ: 07.28
Tokat: 06.52
Trabzon: 06.39
Tunceli: 06.40
Uşak: 07.20
Van: 06.25
Yalova: 07.21
Yozgat: 06.59
Zonguldak: 07.11