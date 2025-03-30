Resimli bayram mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, yeni, dualı, resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri
Ramazan Bayramı coşkusu tüm yurtta heyecanla yaşanırken bayram mesajları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren anlamlı, kurumsal, dualı-hadisli resimli bayram mesajları iletmek isteyenler 2025 Ramazan Bayramı mesajları araştırması yapıyor. SMS, Whatsapp, Facebook üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, kısa, farklı, değişik, yepyeni Ramazan Bayramı mesajları ile İyi Bayramlar görsellerini haberimizde derledik. İşte, eşe, dosta, sevgiliye, iş arkadaşına gönderilecek en yeni, anlamlı bayram mesajları ve sözleri 2025
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Bayram mesajları günün ilk ışıkları itibariyle araştırılıyor. Sevdiklerine uzaktan ulaşmak isteyenler veya yakınında oturup İyi Bayramlar dilemek isteyen vatandaşlar en güzel bayram mesajları araştırmasına çıktı. İş arkadaşına kurumsal bayram mesajları atmak isteyenler ve eşe, dosta, akrabaya güzel dileklerde bulunmak isteyen binlerce kişi sevdiklerine bu metin ve görsellerle İyi Bayramlar diliyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, değişik, yeni 2025 resimli Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri
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RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI 2025
Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Daha mutlu bayramlarda bir arada olmak ümidiyle... Bayramın Mübarek Olsun
Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.
Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
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KURUMSAL İŞ ARKADAŞINA GÖNDEREBİLECEĞİNİZ BAYRAM MESAJLARI
"Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayram, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesini dilerim. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, çalışma hayatınızda başarılar dilerim"
"Bayramlar gönülleri birleştiren, birlik ve beraberliğin önemini anladığımız özel zamanlardır. Sizin ve sevdiklerinize huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim"
"Ramazan Bayramı'nda tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyor, bu özel günde sizlere ve sevdiklerinize mutluluk, sağlık ve başarı temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun"
"Ramazan Bayramı'nın, iş ve kişisel hayatında başarılar, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayramda sevdiklerinle birlikte umarım keyifli bir zaman geçirirsin. Bayramın mübarek olsun"
"Ramazan Bayramı'nın sizin ve ailenize, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun"
"Bayramınız mübarek olsun. Bayramda sevdikleriniz ile birlikte güzel anlar biriktirmenizi temenni ederim."
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ANLAMLI VE YENİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...
Daha güzel bayramlara ulaşabilmek için bu bayram yanında olamadım ama kalbim senin özleminle dolu.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.
Ramazan ayının bereketini, bayramın coşkusunu yaşamanız dileğiyle, nice mutlu bayramlar dilerim.
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EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI
Bayramınız kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her anın huzur ve mutluluk dolu olması dileğiyle.
Ramazanın feyzi ve bereketiyle aydınlanan kalpleriniz, bayramın coşkusuyla daha da neşeli olsun. Bayramınız mübarek olsun!
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayramı'nız Mübarek Olsun.
Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.
Bu özel günün, size ve ailenize sevgi, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun!
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Mübarek Ramazan Bayramının size ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi dileğiyle. Ramazan bayramınız mübarek olsun...
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara. Ramazan Bayramınızı kutlar, küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperim.
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim
Ramazan Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyorum. Tüm sevdiklerinin ve senin Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Bu neşeli günde, tüm dünyada barışın hüküm sürmesi ve hayatınızın iyimserlik ve uyumla dolu olması için dua ediyorum. Tüm sevdiklerimin bayramı kutlu olsun.
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Tüm müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına; sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Kainatın yaratıcısı ve müslüman aleminin Rabbi olan yüce Allah’a sonsuz teşekkürlerimiz olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla ve sevgisiyle gelsin, herkes için hayırlara vesile olsun. Bayramınız mübarek olsun.
Bu hayırlı günlerin sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, manevi duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye ve güzel davranışlar göstermemize vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler, paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bayramınız kutlu olsun! Yüreklerinizdeki sevgi, birlik ve kardeşlik duygularıyla dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.
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İYİ BAYRAMLAR MESAJLARI
Ramazan ayının sonunda geldi bayram, sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Bayramınız kutlu olsun!
Oruçlarınızın, dualarınızın kabul olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
Ramazan'ın feyzini, bayramınıza taşıyarak sevdiklerinizle paylaşın. Bayramınız kutlu olsun!
Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Allah'ın sevgisi ve merhameti her zaman sizinle olsun. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.
Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sevdiklerinizle birlikte güzel ve neşeli zamanlar geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
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Ramazan'ın sonunda geldi bayram, sevgi, saygı ve hoşgörüyle dolu bir bayram dilerim. Bayramınız kutlu olsun!
En kalbi duygularımla Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel anılar biriktirmenizi temenni ederim. Bayramınız kutlu olsun!
Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve sevgi dolu günler dilerim. Bayramınız mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle.
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"Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz."
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"Kapı çalar, çocuklar koşar; eller uzatılır, dostlar tutar... Ramazan Bayramı'nda bütün kalpler birlikte atar. Hayırlı bayramlar..."
"Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim."
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KISA VE ÖZ BAYRAM MESAJLARI
Bayramın bereketi sofralarınızı, sevgisi kalplerinizi doldursun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
Sevdiklerinizle birlikte sıcak bir bayram geçirin. Ramazan Bayramınızın mutlulukla dolup taşmasını dilerim.
Barış ve kardeşlik dolu bir dünya dileğiyle... Ramazan Bayramınız kutlu olsun!
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Ramazan ayının bereketini, bayramın coşkusunu yaşamanız dileğiyle, nice mutlu bayramlar dilerim.
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Bayramınız kutlu olsun! Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her anın huzur ve mutluluk dolu olması dileğiyle.
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Ramazan Bayramı, hayatınıza sağlık ve huzur getirsin. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Bayramın güzelliği, sevgi ve paylaşımla anlam bulur. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
Ramazan Bayramı'nın bereketi, tüm evlere mutluluk ve huzur getirsin. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
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Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.