Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazı nasıl kılınır? soruları Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar yarın sabah camileri doldurarak bayram namazını kılacak. Ardından da kurban ibadetini gerçekleştirecekler. İşte bayram namazına dair detaylar...

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ

Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.

Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır.

Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.