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Bayram dehşeti! Annesine bıçakla saldırdı! Katil evlat!

Ağrı'da, 29 yaşındaki M.G. ile 50 yaşındaki annesi S.G. arasında çıkan tartışma sırasında oğlu tarafından bıçakla yaralanan anne S.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı M.G., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Giriş: 21.04.2023 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Katil evlat! Bayram'da dehşet: Annesine bıçakla saldırdı! - Son dakika güncel haberleri
Bayram dehşeti! Annesine bıçakla saldırdı! Katil evlat!
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AA

Ağrı'da, tüyleri diken diken eden acı bir olay yaşandı. Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNİ BIÇAKLA YARALADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, tedaviye alınan S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​ Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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