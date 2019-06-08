08 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Yalova’da bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Yardımcısı Erdil’i Yalova’ya gelişinde Vali Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel karşıladı. Bu kapsamda Yalova-Kocaeli Yolu üzerinde kurulan denetim noktasını da ziyaret eden Erdil, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Denetim amacıyla durdurulan araçlardaki sürücülerle de sohbet eden Erdil, çocuklara ve sürücülere çeşitli hediyeler de verdi.
Bayram sürecinde yapılan denetimlerle ölümlü trafik kazalarında ve toplam trafik kazalarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Erdil şunları söyledi:
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile topyekün daha fazla bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için, sürücü hatalarını azaltmak ve sürücü dikkatini maksimuma çıkartmak amacıyla sahadayız. 31 Mayıs-10 Haziran arasında günlük 9 bin 202 timimiz 18-19 bin trafik personelimiz, 11 günlük toplam süreçte ise 101 bin 600 tim ve 185 bin trafik personelimiz karayollarımızda denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüslerde sivil denetimler de yapıldı. Buradaki bütün amacımız daha büyük bir farkındalık, görünürlük, duyarlık ve algı oluşturmak. Biz daha önceki çalışmalarda algılanan denetim ve takip riski yüksek olursa kaza oranlarının da düştüğünü gördük. 11 günlük tatil sürecinde biz de sürücü de bu takip ve denetim algısını oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Bu bayram sürecinde ki istatistikler bir diğer yıla oranla ölümlü kazalarda ise yüzde 56’ya yakın bir azalma olduğunu bize gösterdi. Kaza toplamında ise yüzde 60’a yakın bir azalma var. Bir kişinin bir vatandaşın canını bile kurtarmak bile bütün bu çabalara değer."
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ardından Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik hatıra defterini yazan Erdil, Vali Erol’dan Yalova hakkında bilgiler aldı.
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