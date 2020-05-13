Sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek. Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak. MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!

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