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        Haberler Yaşam Baygın halde bulunan yaralı oklu kirpi tedavi ediliyor

        Baygın halde bulunan yaralı oklu kirpi tedavi ediliyor

        Diyarbakır'da doğada baygın ve yaralı halde bulunan oklu kirpi, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:16
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          Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç hale gelen onlarca türde hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle kentte kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

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          Kırsalda vatandaşlar tarafından baygın ve yaralı olarak bulunan oklu kirpi de Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şubesi ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı kirpiyi ilk kontrolün ardından Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın'a teslim etti.

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          Yapılan muayenede oklu kirpinin vücudunda yabani hayvan ya da köpek saldırısına bağlı oluştuğu düşünülen derin yaralar ve kırıklar tespit edildi. Ekip tarafından büyük bir özenle bakımı ve tedavisi yapılan oklu kirpi; elma, armut, karpuz ve birçok sebze çeşidiyle besleniyor. Oklu kirpi, sağlığına kavuşmasının ardından rehabilite edilerek doğaya salınacak.

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          "OK FIRLATMA ASILSIZ BİR DURUM"

          Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, merkeze getirilen her yabani türün tedavisini özenle yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını ve rehabilitasyonun ardından yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturduklarını söyledi.

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          Yaz aylarında yoğun olarak kavurucu sıcaklardan etkilenen göçmen kuşlara ev sahipliği yapan merkezin memeli ve sürüngen türleri de misafir ettiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

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          "Merkezimize son olarak Latince ismi Hystrix Indica olan oklu kirpi getirildi. Kemirgen, otçul ve zararsız bir hayvandır. Bahsedildiği gibi ok fırlatma ya da yaralama gibi bir özellikleri yok. Maalesef vahşi hayvanların ya da yerleşim yerlerine yaklaştıklarında köpeklerin saldırısına uğramaktalar."

          Merkeze getirilen dişi oklu kirpinin vahşi hayvan saldırısına uğradığını aktaran Kaya, kirpinin birkaç yerinde ısırık sonucu deri kaybına uğradığını anlattı.

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          Kirpinin yapılacak tedavinin ardından kendi habitatına uygun bir yerde bırakılacağını ifade eden Kaya, şu bilgileri verdi:

          "Bu tür iri olabiliyor. Yetişkin ve erkek bir bireyse tek bir insanın taşıması zor olabilir. Bu ise en fazla 2 yaşında genç ve dişi. Korunması gereken türlerden biri çünkü sayıları azalıyor. Nadir görülen, gececilerden biridir. Toprağı kazdıkları için bitki tohumlarını yaymada vejetasyona katkısı büyük bir tür. Maalesef insanlarımız biraz değişik bir hayvan gördüğünde korkuyor ve hayvanı bertaraf etmek istiyor.

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          Oklu kirpi zararsız ve kendi halinde bir hayvan. Bunları gördüğümüzde lütfen bunlara ve yuvalarına karışmayalım. Ok fırlatma halk arasında dolaşan asılsız bir durum. Ok dediklerimiz bunların gelişmiş, dikensi yapı almış kılları. Tehlike altında olduğunda sırtını dönüp kuyruğunu sallıyor ve ses çıkararak saldırganı kendinden uzak tutmaya çalışıyor. O sırada kökleri zayıflamış olanlar etrafa saçılabiliyor."

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