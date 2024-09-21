Baygın halde bulunan yaralı oklu kirpi tedavi ediliyor

Kirpinin yapılacak tedavinin ardından kendi habitatına uygun bir yerde bırakılacağını ifade eden Kaya, şu bilgileri verdi:

"Bu tür iri olabiliyor. Yetişkin ve erkek bir bireyse tek bir insanın taşıması zor olabilir. Bu ise en fazla 2 yaşında genç ve dişi. Korunması gereken türlerden biri çünkü sayıları azalıyor. Nadir görülen, gececilerden biridir. Toprağı kazdıkları için bitki tohumlarını yaymada vejetasyona katkısı büyük bir tür. Maalesef insanlarımız biraz değişik bir hayvan gördüğünde korkuyor ve hayvanı bertaraf etmek istiyor.