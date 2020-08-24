UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun şampiyonu, finalde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Bayern Münih oldu. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı. Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.
TAM 65 YIL!
Bayern Münih oynadığı 11 maçı da kazanarak kupaya uzanırken bu alanda rekor kırdı. Tarihe geçen bu şampiyonluk da uzun yıllar alan bir yatırımın sonrasında geldi. Kadroda devamlılık sağlayan Bayern Münih'in PSG maçına çıktığı ilk 11'deki oyuncuların, Bavyera ekibinde geçirdiği yılların toplamı 65 seneydi!
Kendi değerlerine yatırım yaparak globalleşmeyi amaçladıklarını söyleyen Bayern Münih sahaya Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Müller, Gnabry, Coman ve Lewandowski 11'iyle çıktı. Altyapıdan yetişen ve Bayern Münih'te profesyonel düzeyde 11 yıl geçiren David Alaba ile Thomas Müller'in dışında 8 yıldır kaleyi koruyan Neuer, 8 senedir savunmada boy gösteren Boateng, 7 senedir kulüpte olan Thiago, 6 sene önce Borussia Dortmund'dan alınan Lewandowski uzun yıllardır Bayern Münih formasını terletirken başarının da omurgası oldular.
5 İSİM İKİNCİ KEZ KAZANDI!
Bayern Münih'te beş futbolcu Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez kaldırdı. 2012-13 şampiyonluğunda da kadroda bulunan Müller, Alaba, Neuer, Javi Martinez ve Boateng'ten dördü, bugün sahaya çıktı.
İlk 11'deki oyuncuların, Bayern Münih'te geçirdikleri yıllar ise şöyle:
Manuel Neuer: 8
Joshua Kimmich: 3
Jerome Boateng: 8
David Alaba: 11
Alphonso Davies: 2
Thiago: 7
Leon Goretzka: 2
Thomas Müller: 11
Serge Gnabry: 2
Kingsley Coman: 5
Robert Lewandowski: 6
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