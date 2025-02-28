Bayern Münih, 125 yaşında! İşte başarı öyküsü...

1990’lı yıllar Bayern için tam anlamıyla bir iniş çıkış dönemi oldu. Almanya’da hâlâ en büyük güçtüler, ancak Avrupa’da büyük kayıplar yaşadılar. 1999 Şampiyonlar Ligi finali, futbol tarihinin en dramatik maçlarından biri olarak hatırlanıyor. Barcelona’daki finalde, Manchester United’a karşı 90+1 ve 90+3’te yedikleri gollerle kupayı ellerinden kaçırdılar. Ancak Bayern, hiçbir zaman pes eden bir kulüp olmadı. Sadece iki yıl sonra, 2001 Şampiyonlar Ligi finalinde Valencia’yı penaltılarla mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine döndüler.