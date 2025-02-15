Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in düellosu 0-0 sona erdi. Lider Bayern Münih bu sonuçla rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı korumayı başardı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasındaki dev maçta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Bay Arena'da oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Ligde 7 maç sonra puan kaybeden lider Bayern Münih bu sonuçla puaını 55'e çıkardı.
Son 4 maçta 3. beraberliğini alan Leverkusen ise puanını 47 yaptı.
En yakın rakibi Leverkusen ile arasındaki 8 puanlık farkı koruyan Bayern Münih, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.