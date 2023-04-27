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Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan yüzölçümü küçük şehirlerinden biridir. Şehir küçük olmasına rağmen topraklarında birçok medeniyeti ağırlamış ve izlerini günümüze taşımıştır. Çoruh Nehri’nin içinden geçtiği şehirlerden biri olan Bayburt, tarihi gezilecek yerleri ve doğal güzellikleriyle Karadeniz keşif rotanızda yer vermeniz gereken yerlerden biri. Şehrin merkezinde yer alan saat kulesi aynı zamanda sembolü olarak da görülmekte. Bayburt’a ilk geldiğinizde sizi selamlayacak olan saat kulesi ve daha nicesini görebileceğiniz Bayburt’ta gezilecek yerler:

Çımağıl Mağarası

Bayburt’un Merkez’de bulunan ve özellikle içerisindeki doğal oluşumların şekilleriyle dikkat çeken bir mağara burası. Mağaranın içine uzanan farklı isimlerde üç oda bulunuyor. Birincisi Kremalı Oda, ikincisi Hayaletli Oda üçüncüsü de Mavi oda olarak biliniyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve sütunların şekillerinden ismini alan mağara odacıkları renkleriyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Bayburt’ta günübirlik gezilecek yerler arayanlar için güzel bir seçim olacak Çımağil Mağarası 110 metre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 30 metreyi bulabiliyor.

Sırakayalar Şelalesi

Sırakayalar Şelalesi yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülerek küçük bir göl oluşturuyor. Özellikle Bayburt’ta ilkbaharda gezilecek yerler arayanların akın ettiği şelale ve çevresinde ziyaretçiler trekking ve piknik gibi aktiviteler yaparak sevdikleriyle zaman geçiriyorlar. Bayburt’un en çok aileyle ziyaret edilen yerlerinden biri olan şelale, yemyeşil manzarasının eşliğinde şırıl şırıl şelale sesiyle tekrar tekrar gelmenizi sağlayacak.

Dede Korkut Kümbeti

Bayburt’un en turistik yerlerinden biri olarak görülen Dede Korkut Kümbeti, “Ali Baba Kümbeti” olarak da anılmaktadır. Masat Köyü’nde bulunan kümbet dış mimarisiyle de eski bir yapı olduğunu gözler önüne seriyor. Destansı hikayeleriyle tanınan Dede Korkut’a ait olan Kümbet yerli halk tarafından da ilgi görmekte. Hatta her sene bölgede Dede Korkut adına şenlikler düzenleniyor. Eğer şanslıysanız Dede Korkut şenliklerine katılabilir ve Bayburt’ta sevgiliyle gezilecek yerler listenize bir tik daha atabilirsiniz.

Bayburt Kalesi

Yapılış tarihi ve kimler tarafından yapıldığı hakkında net bilgiler bulunmayan kale şehrin kuş bakışı manzarasına sahiptir. Zamanla geçirdiği savaşlar sonrası tahribatlarla günümüze ulaşmış olan kale bölgenin yerlileri tarafından “Çinimaçin” olarak da anılmaktadır. Yaklaşık 30 metreyi bulan surlarının ilgi çektiği kale Bayburt’un yüksek tepelerinden birinde yer almaktadır. Özellikle Bayburt’ta yazın gezilecek yerler arıyorsanız kalenin manzarasıyla güneşli hava da şehri seyredilebilirsiniz.

Aydıntepe Yeraltı Şehri

Bayburt’un yeraltı zenginliklerinden biri olan ve yakın zamanda keşfedilerek ziyarete açılan Aydıntepe Bayburt’a gelenlerin farklı yerler görmek için uğradığı yerlerden biri. Dar koridorlarından açılan odaları oyulma hava delikleriyle enteresan bir yolculuğa çıkacağınız yeraltı şehrinin yaşayanları hakkındaki gizemini hala koruyor. Kimileri için bir sığınak kimileri için bir yaşam alanı olarak görülen bu yer ışıklandırmalarla iç aydınlatması sağlanarak Bayburt’un turizmine hareket kazandırmıştır.

Kop Dağı Müdafaası Milli Parkı

Kop savunması olarak da bilinen çatışmanın yaşandığı bu bölgeye anıt amacıyla yapılmış olan milli park Bayburt’a gelen ziyaretçilerin geldiği yerlerden biri konumunda. Milli parkın içerisinde Kop Dağı Şehitliği Abidesi’de yer almaktadır. Şehitleri anma niteliğiyle bilinen parkın bir diğer özelliğiyse içerisindeki endemik kelebek türleridir. Kelebeklerinin nam saldığı milli parkta 134 adet farklı türden kelebek görebilirsiniz. Bayburt’ta gezilecek yerler doğa için de uygun olacak park hem havasıyla hem de güzel manzarasıyla hoşunuza gidecek.

Baksı Müzesi

Bayburt’ta kışın gezilecek yerlerden biri de elbette ki Baksı Müzesi. Kış aylarının vazgeçilmez aktivitesi olan müze gezinize el işçiliği ve sanatları üzerine hazırlanmış Baksı ile devam edebilirsiniz. Bu müze Baksı’nın doğasıyla iç içe geçerek bunun sergilendiği mimari yapılara sahiptir. Değişken bir müze anlayışına sahip bu yerde her sene farklı bir konuya değiniliyor. Bunlardan bazıları: Nuri Bilge Ceylan Baksı’da, Aşina, Toprak ve Gözlemevi isimli sergilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos