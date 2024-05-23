Baybars isminin anlamı nedir? Baybars ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Baybars isminin analizi

Günümüzde internet aramalarına bakıldığında en sık araştırılan konuların başında isim analizlerinin geldiği görülür. Bazı isimler, eski Türk’lerden bu yana kullanılır ve bu isimler, birçok anne ve baba için avantajlıdır. Bu isimlerden biri de Baybars’dır. Şehzadeler ve padişahlar tarafından da kullanılan bu isme günümüzde pek rastlanmasa da bu isim, sevilen isimler arasındadır. Bu nedenle birçok ebeveyn, “Baybars Kur’an’da geçiyor mu?” gibi soruların yanıtını araştırır. İşte isme dair birçok detay…

BAYBARS İSMİNİN ANLAMI

Baybars isminin anlamı için birçok kaynaktan bilgi bulunabilir. Bu isme dair en öne çıkan kavramlardan biri ise “korkusuz kişi” olarak öne çıkar. İsmin diğer anlamları;

Tür kaplan

Zengin

Korkusuz

Yol gösteren kurt

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne bakıldığında bu ismin anlamı için “Tür Kaplan” ifadesinin kullandığı da görülür. Aynı şekilde bu isim, Gılgamış Destanı içerisinde de yer alır. Bu destana göre Baybars, Türklerin Orta Asya’dan çıkmasına destek olan ve onlara yol gösteren kurttur. Sonrasında Osmanlı Devleti Şehzadelerinin büyük bir kısmı bu ismi taşımıştır. Öte yandan Baybars, bazı kaynaklarda Eyyubi Hanedanlığını ortadan kaldıran ve Abbasi Halifeliğini kuran kişinin ismi olarak da geçer.