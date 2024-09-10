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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bayanlar Baylar Dario Moreno' Atlas 1948'de

        'Bayanlar Baylar Dario Moreno' Atlas 1948'de

        Ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno'nun İzmir'den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu sahneye taşıyan 'Bayanlar Baylar Dario Moreno' adlı oyun 27 Eylül'de Atlas 1948'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:51
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        'Bayanlar Baylar Dario Moreno'
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        Aydın’da doğup İzmir’de büyüyen, askerliğini Türk ordusunda yapan Dario Moreno, Türkiye’de başladığı kariyerini Avrupa’ya taşıyarak dünya çapında bir “star” olan ender Türk şarkıcılardan biri… Unutulmaz sanatçı, ölümünden 56 yıl sonra, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in benzersiz ve özgün üslubuyla gerçekle kurguyu harmanladığı “Bayanlar Baylar Dario Moreno” oyunuyla, Teatro Rudius’un kalbinde yeniden doğuyor.

        “Bayanlar Baylar Dario Moreno”, 2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un altıncı prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Kosta Kortidis’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda Dario Moreno’ya hayat verdiği oyunun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen de yer alıyor. Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada’nın, kostüm tasarımını Ayşegül Kaplan Bağcık’ın, müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel’in üstlendiği oyunun koreografisi ise Arda Alpkıray’ın imzasını taşıyor.

        Tek perdelik “Bayanlar Baylar Dario Moreno”nun 27 Eylül 2024 Cuma akşamı saat 20.30’da Beyoğlu Atlas 1948’de gerçekleşecek prömiyerinin biletleri, Mobilet ve salonun gişesinde satışa çıktı.

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        #dario moreno
        #Atlas 1948
        #müzikal
        #tiyatro
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