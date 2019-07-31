Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncuları kimler? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Ransom Riggs'in 2011 yılı aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosu Jane Goldman tarafından yazıldı. Filmin çekimleri Şubat 2015'te Londra ve Tampa Bay Bölgesi'nde başladı. 25 Eylül 2016 tarihinde Austin, Texas'ta düzenlenen Fantastic Fest'te galasını gerçekleştiren film ABD'de 30 Eylül 2016 tarihinde 20th Century Fox tarafından dağıtılarak gösterime girdi. Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminden ayrıntılar haberimizde.

BAYAN PEREGRINE'İN TUHAF ÇOCUKLARI FİLMİ KONUSU

6 yaşındaki Jacob Portman kendini gizemli bir adada ve 70 yıl öncesinde bulduğunda, burada yaşayan kendisi gibi tuhaf ama gizemli güçlerle donanmış genç öksüzlerle karşılaşır. Bu çocuklar, Bayan Peregrine'in koruması altında yaşamlarını sürdürmektedirler. Ancak bu çocukların peşinde korkunç yaratıklar vardır ve Jacob da çok geç öğrendiği "tuhaflığıyla" onları korumaya çalışacaktır.

BAYAN PEREGRINE'İN TUHAF ÇOCUKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Tim Burton'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin oyuncu kadrosunda Eva Green, Asa Butterfield, Chris O'Dowd, Allison Janney, Rupert Everett, Terence Stamp, Ella Purnell, Judi Dench ve Samuel L. Jackson yer alıyor.