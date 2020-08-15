Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Bay Yanlış'ta başrolleri Can Yaman ve Özge Gürel paylaşıyor. Bay Yanlış'ın konusu "Zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibi olan Özgür'ün, artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı olan ancak başarısızlık yaşayan Ezgi'ye taktik vermeye başlaması ile başlar. Ezgi ve Özgür zaman içerisinde birbirlerine ilgi duymaya başlarlar" şeklinde özetlenebilir. Bay Yanlış 7. son bölüm özeti ve 8. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

BAY YANLIŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır.

Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur.

Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.