Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı Bay Yanlış dizisi çekimleri başlangıç olarak Bodrum, Göcek, ve Fethiye’de çekiliyor. Koronavirüs nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı dizinin devamı ise İstanbul’da çekilecek.

BAY YANLIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.