Batman'da balıkçının oltasına nesli tehlikedeki Fırat kaplumbağası takıldı
Batman'da arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Ömer Öztürk'ün oltasına, nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı suya geri salan Öztürk, "Geçen yıl da Hasankeyf'te balık avlamak istediğim sırada 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çekmiştim. Bu onun 2-3 katı var" dedi.
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Batman'ın Beşiri ilçesinde balıkçılığın yanı sıra amatör kuş fotoğrafçılığı da yapan Ömer Öztürk, arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti.
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Öztürk'ün oltasına yaklaşık 20 kilo ağırlığında, nesli tehlike altında olan Fırat kaplumbağası takıldı.
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Öztürk, Kaplumbağayı suya geri saldı ve kötü niyetli kişilerin zarar vermemesi için bulduğu yeri açıklamadı.
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Öztürk, "Yaklaşık 20 kilo civarında bir ağırlığı var. Oltayla çektim, kaplumbağa olduğunu görünce şaşırdım." dedi.
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Geçen yıl da Hasankeyf'te balık avlarken 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çektiğini söyleyen Öztürk, "Bu onun 2-3 katı var. Nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa ve avlanma yasağı olduğu için yeniden suya bırakıyorum. Kötü niyetli kişiler zarar vermemesi için de yakaladığım yeri de tam olarak açıklamadım" dedi.
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