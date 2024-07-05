Batman'da balıkçının oltasına nesli tehlikedeki Fırat kaplumbağası takıldı

Geçen yıl da Hasankeyf'te balık avlarken 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çektiğini söyleyen Öztürk, "Bu onun 2-3 katı var. Nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa ve avlanma yasağı olduğu için yeniden suya bırakıyorum. Kötü niyetli kişiler zarar vermemesi için de yakaladığım yeri de tam olarak açıklamadım" dedi.