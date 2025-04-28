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        Batman'da temizlik kampanyası başlatıldı

        Batman Belediyesi tarafından "Mahallemiz tertemiz" sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:08
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        Batman'da temizlik kampanyası
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        Batman Belediyesi, "Mahallemiz tertemiz" sloganıyla temizlik kampanyası başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla yürütülen kampanya kapsamında, mahallelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda mahallenin büyüklüğü ile bulvar, cadde ve sokak sayısına göre personel ve araç planlaması yapılıyor.

        Temizlik çalışmalarının yanı sıra mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinerek temizlikle ilgili ihtiyaç, talep ve öneriler de dinleniyor.

        Hilal Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda 40 personel, 5 yol süpürme aracı, 2 yol sulama arazözü, ibadethane temizlik aracı, konteyner yıkama aracı, kepçe, 2 kamyon, 2 çöp toplama aracı ve 2 çöp taksi görev aldı.

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        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #temizlik kampanyası
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