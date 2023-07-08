Batman'da tartıştığı kocası tarafından 10 el ateş edilerek vurulan kadın hayatını kaybetti

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Batman'da evlerinde tartıştığı kocası M.E (42) tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek vurulan A.E. (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki dairelerinde M.E. ile eşi A.E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. eşi Aysel Ekici’ye tabancayla 10 el ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.E., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekici'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.