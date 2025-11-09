Batman'da motosikletin çarptığı genç kadın öldü

Batman'da M.A.M. (25) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki yolcu R.Ş. (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

REKLAM advertisement1

KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosikletteki R.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.