        Batman'da motosikletin çarptığı genç kadın öldü | Son dakika haberleri

        Batman'da motosikletin çarptığı genç kadın öldü

        Batman'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 06:39 Güncelleme: 09.11.2025 - 06:46
        Batman'da M.A.M. (25) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki yolcu R.Ş. (21) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosikletteki R.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Batman
        #haberler
        #Son dakika haberler
