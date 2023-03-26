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Batman'da husumetli aileler arasındaki taş-sopa ve silahlı kavga! 2 yaralı, 11 gözaltı

Batman'da aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki sözlü atışma yerini kavgaya bıraktı.Taş, sopa ve silahların konuştuğu kavgayı polis havaya ateş açarak sakinleştirebildi. Kavgada 2 kişi yaralanırken 11 kişi ise gözaltına alındı

Giriş: 26.03.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da husumetli aileler arasındaki taş- sopa ve silahlı kavga! 2 yaralı, 11 gözaltı - Öne Çıkan Haberler
DHA

Batman'da, husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayda 11 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.



Olayda ismi öğrenilemeyen 2 kişi, atılan taşlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis tarafların kavgayı sonlandırması için havaya uyarı ateşi açtı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

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