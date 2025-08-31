Habertürk
        Batman'da halatı koparak düşen asansördeki kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Batman'da halatı koparak düşen asansördeki kişi hayatını kaybetti

        Batman'ın Bahçelievler mahallesinde, 3 katlı apartmanın asansörün halatı koptu. Olayda 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu hayatını kaybetti

        Giriş: 31.08.2025 - 13:14 Güncelleme: 31.08.2025 - 13:14
        Batman'da halatı kopan asansördeki kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, dün akşam, 3'üncü kattaki evine gidebilmek için daha önce bina dışına yaptırdığı asansöre bindi.

        Bu sırada halatı kopan asansör zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

