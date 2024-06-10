Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Batman'da eylemlere 5 günlük yasak

        Batman'da eylemlere 5 günlük yasak

        Batman Valiliği, 10 Haziran'dan geçerli olmak üzere 5 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 01:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da eylemlere 5 günlük yasak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 10 Haziran’dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 14 Haziran saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu.

        DHA'nın haberine göre; açıklamada, “Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in vekaleten görevlendirilmesi konusu veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak, açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu konudaki eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, dış ilçelerimiz açısından ise muhtemel eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla çıkışlarının veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’inci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 10 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’dan 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59’e kadar 5 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Batman
        #Batman Valiliği
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Habertürk Anasayfa