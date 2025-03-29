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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı bir baskında 1 Filisti hayatını kaybederken, Gazze'ye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:09 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:22
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        İsrail saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldüğü belirtildi.

        İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas'ın güneydoğusundaki Tammun kasabasına baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı ve bir gence ateş açtı.

        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu yaralanan Ahmed Kasım Süleyman Beni Avde'nin (22) hayatını kaybettiği ve cenazesinin askerler tarafından alıkonulduğu ifade edildi.

        İsrail ordusu daha önce de Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaralamıştı.

        GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRI

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir çadıra iftar vaktinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 Filistinli de yaralandı.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentindeki en-Nur Camisi çevresindeki bir çadıra düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cenazesi ile 3 yaralı Aksa Şehitleri Tugayı Hastanesi’ne nakledildi.

        Öte yandan görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail ordusunun yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra iftar vaktinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

        Tanıklar, saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin de yaralandığını kaydetti.

        İSPANYA'DA FİLİSTİN GÖSTERİLERİ

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 939 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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        İspanya'da 80'den fazla kentte Filistin'de kalıcı barış için gösteriler düzenlendi.

        Başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkan İspanyollar, tüm dünyaya "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

        İspanya'da yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bağlı olduğu "Savaşı Durdur" hareketinin çağrısıyla organize edilen gösterilerle ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi, son günlerde masumları hedef alan cinayetleri ve artan soykırımın kınanması için eylem yapıldığı" belirtildi.

        Gösterilerde Filistin bayrağının yanı sıra "Katil Netanyahu", "Filistin'e özgürlük" ve "Barış" yazılı pankartlar taşındı.

        İsrail'e silah satışının durdurulması çağrılarını yineleyen organizatörler, "İnsan haklarına yönelik bu vahşi saldırıyı, bir ülkenin egemenliğini ve topraklarını ihlal etmeyi, bir halkın uluslararası mutabakatın ana kurumları tarafından tanınan haklarını inkar etmeyi sürdürmeyi haklı çıkaracak hiçbir şey olmadığı gibi, bunu kim yaparsa yapsın, hangi bayrak altında olursa olsun terörün bir silah olarak kullanılmasını haklı gösterecek hiçbir şey yoktur." yazılı manifestoya imza attı.

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