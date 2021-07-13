Koronavirüsün ardından yeni bir virüs daha gündeme geldi. İstanbul'da ölü kuşlar üzerinde yapılan incelemede kan yoluyla bulaşan Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Uzmanlar ölü kuşlarla temas edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Peki Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni virüs, Flaviviridaeailesinin Flavivirüs cinsinde yer alır.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık %80’inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık %20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın daha ciddi klinik formu olan nöroinvaziv formunun gelişme olasılığı %1’den düşüktür. Nöroinvaziv formda ensefalit, menenjit, meningoensefalit, akut flask paralizi, myelit, diğer akut santral veya periferal nörolojik disfonksiyon bulguları görülür.

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hastalığa spesifik bir tedavi yoktur. Klinikte destek tedavisi esastır.

Hastalığın nöroinvazivformunda ölümler olabilmektedir.

Hastalıktan korunmak için insanlara yönelik aşı bulunmamaktadır. Atlara yönelik aşı uygulamaları yapılabilmektedir.