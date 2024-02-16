'Bataklık' 24 Şubat ve 4 Mart'ta perde açıyor

Yapımcılığını OMG Productions'ın üstlendiği, yönetmenliğini Sercan Özinan'ın üstlendiği, bestelerini Metin Bahtiyar'ın gerçekleştirdiği, koreografisi ise İzmir Tenim'e ait olan 'Bataklık' adlı müzikalin yazarı ise Yağmur Şakoğlu imzası bulunuyor.

'BATAKLIK'IN KONUSU NEDİR?

'Arimasp' halkı medeniyetten uzak bir bir biçimde yaşayan kendi halinde bir bataklık topluluğudur. Yaşadıkları bataklık ile kurdukları ilişki içinde geliştirdikleri kültür ile yaşamaktadırlar. Bataklık hem onların evi, hem de tanrıları gibidir. Her şey bataklıkta başlar ve orada biter. Bu böyle süre gelen bir yaşam biçiminin parçasıdır. 'Arimasp'lıların kendi içlerinde kurdukları kültür dışarıdan gelen Yüzbaşı Carabis ve onun askerleri yüzünden tehdit edilmeye başlayınca olanlar olur.

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