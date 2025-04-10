Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Adranos Çayı'nda bataklığa düşen 45 yaşındaki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tavşanlı- Harmancık yolu Balıkesir ışıklı kavşakta bulunan köprü altında Adranos Çayı’nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çaydaki bataklığa düşen Y.E. isimli kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Y.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.