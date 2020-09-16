Antalya'da başpehlivan Hakkı Aygün (25) cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen suç örgütü lideri Yavuz Tayfur ile 12 şüpheli yakalandı. Tutuklanan Tayfur daha önce de Aygün'ü kız meselesinden çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralamış.
Olay, 1 Eylül gecesi saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Umut Can Ferah (20),yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün otomobilini durdurdu. Ardından da Aygün'ü göğsüne ateş ederek öldürdü, beraberinde bulunan Mehmet Ali Avcı'yı da yaraladı. Aynı otomobildeki Mustafa Sever ve Burak Yılmaz'ın yara almadan atlattığı saldırının ardından Umut Can Ferah, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek, olayda kullandığı tabancayla teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ferah, tutuklandı.
SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VE 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile adamlarının peşine düştü. Adresleri tespit eden Yavuz Tayfur ve 12 şüpheli düzenlenen operasyonla, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü ve tüfek ele geçirildi. 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin, 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'rüşvet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'suç ve suçluyu övme', 'suç uydurma' gibi olayları gerçekleştirdikleri belirlendi.
22 KİŞİ ŞÜPHELİLERDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU
22 kişinin şikâyetçi olduğu şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'kasten öldürme', 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', Mustafa Enez Yıldırım ise 'rüşvet alma ve verme' suçundan tutuklandı. 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.
İKİ YIL ÖNCE DE KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN VURMUŞ
Başpehlivan Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı, 24 Haziran 2018 tarihinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yavuz Tayfur tarafından tabanca ile vurulmuştu. Kavgada Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etmişti. Hurdacılık işiyle uğraşan saldırgan Tayfur, olaydan sonra tutuklanmış, 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.
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