Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL "atık su" cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) 6 milyon 687 bin TL ceza kesti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 6 milyon 687 bin TL ceza kesti.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.
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23 Haziran’da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı.
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Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi.
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3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.
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