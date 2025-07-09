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        Haberler Gündem Çevre BASKİ'ye 6.6 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan BASKİ'ye 6.6 milyon TL "atık su" cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) 6 milyon 687 bin TL ceza kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:07
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          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 6 milyon 687 bin TL ceza kesti.

        • 2

          Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.

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          23 Haziran’da, 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı.

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          Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi.

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          3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.

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          Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

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