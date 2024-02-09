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        Haberler Gündem Ankara Başkentte traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Başkentte traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:13 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:13
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        Traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Alınan bilgiye göre, Ankara Bulvarı'ndan Gazi Mahallesi istikametine seyir halindeki Hasan Emre Macit'in (21) kullandığı motosiklet, A.Ş. yönetimindeki traktörün kasasına arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Macit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Traktör sürücüsü A.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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