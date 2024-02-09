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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'ne katıldı.

Bahçeli, etkinlikte açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz dava arkadaşlarım değerli ülküdaşlarım, muhterem misafirler, medyamızın güzide temsilcileri, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Türk ve İslam değerlerinin yaşatıldığı her yere selamlarımı gönderiyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55.kuruluş yıl dönümüdür. Hayırlı olsun inşallah, uğurlu olsun inşallah. Bahtiyarız, kıvanç doluyuz. Türk milletinin tevdi ettiği mirasa her zaman sadık kaldık. Bir dağ doruğuna tırmanır gibi kilitli kapıları açıyoruz.

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"TUZAKLAR KURULDU AMA ÇİZGİMİZDEN SAPMADIK"

Türlük gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve faziletiyle vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Tuzaklar kuruldu yolumuza ama çizgimizden sapmadık. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında çok şükür baş eğmedik diz çökmedik. 9 Şubat 1969 Adana'sından bu kez de başkent Ankara'da buluştuk. Gazi Mustafa Kemal'den Alparslan Türkeş'e kadar bizi biz yapan şahsiyetlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimizi de hürmetle rahmetle anıyorum.

"TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLACAK"

Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın peşindeyiz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılı için tüm inanç ve kararlılığımızla çalışıyoruz. 21.yüzyılın ana meselesi adalet, huzur ve adil paylaşım arayışıdır.

Devir artık Türk devridir. Türk devri adaletin, huzurun, refahın, huzurun yakın gelecekteki sivrilen adresidir. Türkiye küresel güç olacak. Ümitler Türk dünyası ekseninde yerleşecek. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak. Yeni yüzyılın lider ülke Türkiye olması konusunda faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir.

"DAVAMIZIN YAŞI TÜRKLÜĞÜN YAŞIYLA EŞİTTİR"

Türk'ün ve Türkiye milletinin kaderi neyse Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kaderi odur. Oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermedik göz açtırmadık. Hangi coğrafyada haksızlıklar olmuşsa tarafımız mazlumlardan yana oldu. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmedik. Yumuşak başlı isek kim demiş uysal koyunuz. 55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, kalpteyiz, şehitlik anıtıyız.

Yufka yüreklilerle çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz. 55 uzun yılın onur ve şerefiyle Türk milliyetçiliğini taçlandırdık. Ülkücü olmak için serdengeçti bir yürek lazımdır. Ülkücü olmak için Türk milliyetçiliğine özüyle sarılmak bir inanç bir terbiye meselesidir. Partimizin yaşı 55 olsa bile davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eşittir. 55 yıldır dava ve siyaset mücadelemizi sürdürüyoruz. Huzurlu ve güvenli bir liman arayanlar için tek çare Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.

"AYM HUKUKA SAVAŞ AÇMIŞTIR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan adliyesinde polis noktasına saldıran ve ölü geçirilen teröristlerin kimler tarafından savunulduğu ortadadır. Daha vahimi AYM'nin hak ihlali kararıdır. AYM terörist hakkında hak ihlali kararı vermiş. AYM hukuka savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur diyerek gereğini yapmıştır. Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. Anayasa'nın 153.maddesinin bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre neyin dayatmasını yapıyorsunuz. Kimlere mesaj ulaştırıyor nereye hizmet ediyorsunuz. AYM artık milli güvenlik sorunudur. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.

Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart'ta Türk milleti operasyon maşalarına hesap soracaktır. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. 1 Nisan'da DEM'lenen değil devleşmiş bir Türkiye'ye uyanacağız."