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        Haberler Gündem Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı!

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Açıklamasında, "CHP şehirlerimize irtifa kaybettirdi" diyen Erdoğan, "CHP'nin elindeki belediyelerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehirlerimizin nüfusunun çoğalmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu değişimi karşılamanın çabasındayız. Aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil belediyecilik vizyonumuzu da değiştirdik. 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki çalışmalarımızla yoğurduk.

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        CHP şehirlerimize irtifa kaybettirdi. İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya zaten harap oldu. CHP'nin elindeki belediyelerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. İnşallah 31 Mart'ta Antalya Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacak. Buna hazır mıyız?

        "2024 TURİZM HEDEFİMİZ 60 MİLYON ZİYARETÇİ"

        Antalya'da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanını kimler hazırladı? Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz de 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir.

        "CHP BİR ALACAKARANLIK SİYASETİNİN İÇİNE GİRMİŞ DURUMDA"

        CHP yöneticilerinin gündeminde ne ülkenin meseleleri ne milletin sıkıntıları var. İnsanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri bile yok. Kimin adamının nerede aday gösterileceğinden başka meseleleri yok. Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için adete meydan muhaberesi yaşıyorlar. Biz bay Kemal ile en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Özgür Özel'in ise sesi çıkmıyor. İşte bay Kemal'i Ankara'da bir köşeye hapsettiler.

        CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. Bu siyasetlerini ülkeye bulaştırmalarına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu durumu içimizi acıtıyor. Önümüzdeki seçimler şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması dışında CHP'de de taşların yerine oturmasını sağlayacak. Bizim de milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz olacak.

        Antalya'yı hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşturup en üst lige taşıyacağız. Birlikten güç doğar. Bu inançla gece gündüz demeden koşturacağız. "

        İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

        Akseki: İbrahim Özkan

        Aksu: Durmuş Kağan Şahin

        Alanya: Adem Murat Yücel

        Demre: İbrahim Oğuz (MHP)

        Döşemealtı: Bekir Kıvrım

        Elmalı: Durmuş Ali Gökçe

        Finike: Cenk Şimşek (MHP)

        Gazipaşa: Mustafa Aksoy (MHP)

        Gündoğmuş: Ali Gülen

        İbradı: Hatice Sekmen

        Kaş: Mutlu Ulutaş

        Kemer: Rahman Şeker

        Kepez: Rıza Sümer

        Korkuteli: Sadık Önal (MHP)

        Konyaaltı: Durali Kolpak

        Kumluca: Hüseyin Orhan Tekin

        Manavgat: Prof.Dr.Süleyman Okudan

        Muratpaşa: Özdemir Manavoğlu

        Serik: Veli Vural

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