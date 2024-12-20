Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkentte 'geçinemiyoruz' eylemi | Son dakika haberleri

        Başkentte 'geçinemiyoruz' eylemi

        Başkentte DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri Meclis önünde 'geçinemiyoruz' adlı eylemde bulunmak istedi. Gruba izin vermeyen polis müdahalede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkentte 'geçinemiyoruz' eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da düzenlenen 'Geçinemiyoruz' adlı eyleme polis müdahale etti.

        2025 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yapmak istedi.

        "Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" başlıklı bir açıklamada bulunmak isteyen gruba izin verilmedi.

        Meclis önüne çıkmak isteyen gruba biber gazı ile müdahalede bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        "15 Ocak'tan sonra kar bekleniyor"
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Mersin'de gümrükteki operasyonda rüşvet tarifesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Denizde kaybolan kardeşlerden hala bir iz yok!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Habertürk Anasayfa