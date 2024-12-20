Başkentte 'geçinemiyoruz' eylemi
Başkentte DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri Meclis önünde 'geçinemiyoruz' adlı eylemde bulunmak istedi. Gruba izin vermeyen polis müdahalede bulundu
Giriş: 20.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:41
Ankara'da düzenlenen 'Geçinemiyoruz' adlı eyleme polis müdahale etti.
2025 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'nin Çankaya kapısı önünde buluşan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri basın açıklaması yapmak istedi.
"Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" başlıklı bir açıklamada bulunmak isteyen gruba izin verilmedi.
Meclis önüne çıkmak isteyen gruba biber gazı ile müdahalede bulunuldu.
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