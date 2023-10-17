Başkentray, Marmaray, İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak
Giriş: 17.10.2023 - 00:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:36
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.