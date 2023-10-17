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        Haberler Gündem Başkentray, Marmaray, İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek - Güncel haberler

        Başkentray, Marmaray, İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek

        Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 00:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:36
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        Başkentray, Marmaray, İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Başkentray
        #Marmaray
        #İZBAN
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