        Haberler Gündem Ankara Başkent'te ziyarete açıldı | Son dakika haberleri

        Başkent'te "Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi" ziyarete açıldı

        Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde yapımı tamamlanan "Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi" ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 18:10 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:10
          Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki "Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi" ziyarete açıldı.

          Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihi ve doğal dokusu korunarak hayata geçirilen "Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi" ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

          Açılışın ilk gününde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesinde, en çok deve kuşu, su kuşları, zebra, lama, kuğu, alageyik, at, deve, cüce keçi, sülün, alpaka, flamingo, kızıl geyik, valabi, maymun ve Ankara keçileri dikkati çekti.

          Ziyaretçilerden İlke Dizdar, hayvanat bahçesini beğendiğini belirterek, "Geyikleri, keçileri gördüm. Hepsi de kendi doğal alanında gibi olmuş. Onları izlemek, seyretmek büyük bir keyif oldu. Çok eğlenceli ve kalabalık ilk gün olmasına rağmen. Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

          Hayvanat Bahçesindeki hayvanların bazılarını ilk defa gördüğünü söyleyen 8 yaşındaki Duha Pırıl Lal da "Çok güzellerdi. Çok heyecanlandım. Deve kuşu, Alageyik ve kaz gördüm" ifadelerini kullandı.

          Doğa dostu bir yaşam alanı olarak tasarlanan parkta, 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç bulunuyor.

