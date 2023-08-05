Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!

REKLAM advertisement1

Ankara'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki Şehitler Korusu Parkı'nda sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekibine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK

Polisin yaptığı incelemede cesedin, Osman Can Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Osman Can Ç.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Osman Can Ç.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

"BURANIN BEKÇİYE İHTİYACI VAR"

Mahallede oturan Kahraman Karakaya, "Sabah saatlerine doğru çocuk parkta vefat etmiş. Çocuğun ailesine ulaştık, haber verdik. Burası, gençlerin toplandığı bir park. Buranın bir bekçiye ihtiyacı var" dedi.

"ÇOCUKTA DARP İZİ YOKTU"

Fethi Altıntaş ise "Çocukta görünüşe herhangi bir yara, darp izi yoktu" dedi.