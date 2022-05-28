Törenle başladı

Başkent Kültür Yolu Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, programda yaptığı konuşmada, sanatçının sesinin daha fazla duyulduğu bir dünyada barışın, kardeşliğin ve adaletin sesinin daha fazla çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 salgını nedeniyle insanlığın zor günler geçirdiğine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, "Biz dünyayı, resimle, müzikle, sinemayla, romanla, sevgiyle ve şiirle güzelleştireceğiz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız. Sanatçılarımızın sesinin ülkemizin dört bir yanında duyulması, dünyaya yankılanması adına desteklerimizi artırdık" dedi.
Başkentin kültür ve sanat hayatına çok önemli katkılar sağlayacak, şehrin farklı noktalarında kültürün ve sanatın etkisini hissettirecek Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de başlattıklarını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, festivalin, Ankara'nın, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip olduğu kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirildiğini söyledi. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgileri de paylaşan Ersoy, dünyaca ünlü sanatçı ve orkestraların yanı sıra 2 binden fazla etkinliğin başkentlilerle buluşacağını belirtti.
Festival kapsamında 1939'dan beri kesintisiz olarak devam eden Devlet Resim ve Heykel Yarışması ödül töreni için de bir araya geldiklerini anımsatan Ersoy, sanatçıların son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçıların verimini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, bu yıl yine çok değerli sanatçıların katıldığını bildirdi.
Mehmet Nuri Ersoy, 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışmasında, heykel, özgün baskı, seramik ve resim alanında başarı elde eden sanatçıları da tebrik etti. İstanbul'la başladıkları kültür yolu festivaline, Ankara ile devam ettiklerini belirten Ersoy, "Bu sanat ikliminin yurdumuzun dört bir yanında hissedilmesi için ekimde Diyarbakır'da da Kültür Yolu Festivali düzenleyeceğiz. Daha sonra İzmir, Konya ve Çanakkale'de de etkinlikleri sürdüreceğiz" diye konuştu.
Şehirlerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde şehirlerin marka değerine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Ersoy, kültür ve turizmi birbirinden ayırmanın artık mümkün olmadığını, bu anlayışla uluslararası standartlarda kültür sanat altyapıları oluşturacaklarını dile getirdi.
Bakanlık olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceklerini ve şehirlerin dünya kentleriyle rekabetinde yeni avantajlar elde etmesi adına desteklerini artıracaklarını bildiren Mehmet Nuri Ersoy, açılışı gerçekleştirilen etkinliklerin hayırlı olmasını diledi. Ersoy, konuşmasının ardından 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışmasında ödül alan sanatçılara hediyelerini takdim etti.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen açılış konserinin ardından Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi'ni gezdi. Sergi alanında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Ersoy, turizm ülkesi ve şehri olmak için bu alandaki rakip ülkelerden kültür ve sanatla ayrışılacağını kaydetti.
Bu anlamda son birkaç yıldır Bakanlığın çok yatırım yaptığını aktaran Mehmet Nuri Ersoy, "Şehirlerimizin yeni marka yüzlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şehirlerin kültür ve sanatta da bir marka olduğunu göstermek istiyoruz. Bu da şehirlerimizi yabancılar açısından cazibe noktası haline getiriyor. Kültür, sanat ve turizm birleştiği zaman muazzam sonuçlar elde ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ersoy, İstanbul'a yapılan yatırımların karşılığını bu yıl gördüklerini, son bir ayda özellikle turizm mevsiminin başlamasıyla kente rekorların kırıldığı 2019'un çok çok üzerinde turist gelmeye başladığını kaydetti.
Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan Etnografya Müzesi'ni gezerek, ziyarete açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığının, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerine uluslararası ölçekte dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği Başkent Kültür Yolu Festivali, 5 bin 971 sanatçı, 179 akademisyen ve tarihçinin katıldığı 560 etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Türkiye'den ve dünyadan yıldız sanatçıların yer aldığı bir programla 12 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak festival, sanatın coşkusunu Ankara ve çevre illere taşıyacak. Festival, Ankara'nın tarihi ve modern yüzünü yansıtan 70'i aşkın durakta hayata geçecek.
Dünyanın en iyi 50 vokali arasında gösterilen Buika ve "Afrika'nın altın sesi" olarak tanınan Salif Keita, Balkanların sevilen sesi Dino Merlin ve ECHO Klassik ödüllü soprano Anna Prohaska gibi isimler CSO Ada Ankara'da sahne alacak.
Burak Onur Erdem yönetiminde sahne alan Devlet Çoksesli Korosu da Brahms, Grieg, Barber ve Vaks'ın eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ise festival kapsamında kendi sahnesinde dünya devlerine eşlik edecek.
Gerçekleştireceği ilk konserde dünyanın en iyi keman sanatçıları arasında gösterilen Maxim Vengerov'a eşlik edecek olan CSO, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde uluslararası başarılarıyla tanınan viyola sanatçısı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan'la sahneyi paylaşacak.
Ayrıca, Şef Rengim Gökmen yönetiminde sahne alacak CSO, dünya klasik müzik camiasının en parlak ve heyecan verici keman virtüözleri arasında gösterdiği Bomsori Kim'e de festivalin en heyecan verici konserlerinden birinde eşlik edecek.
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