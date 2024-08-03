Başkanlar, Turkcell Süper Kupa’yı beraber izledi

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Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk resmi maçı olan bu önemli mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu derbiyi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte protokol tribününde beraber izledi.