Galatasaray'ın geçtiğimiz pazar günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırladığı derbiye iki kulüp başkanının ve yöneticilerinin samimi görüntüleri damga vurmuştu. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi öncesi, Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, Sarı-Lacivertliler'in başkanı Ali Koç ile beraberindekileri locada konuk ederken iki taraf da dostluk mesajları vermişlerdi.

HABERTÜRK'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre herkesin beğenisini kazanan bu görüntünün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırdığı ortaya çıktı.

Hatırlanacağı gibi Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten olaylı derbinin bitiş düdüğüyle Fatih Terim sahaya girerek hakem Fırat Aydınus'a sert tepki göstermişti. İki takım futbolcularının da birbirlerine girdiği gerilimin ardından Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Terim'i kastederek "Sokak kabadayısı" ifadesini kullanmıştı.

Terim Almanya'daki Schalke maçı sonrasında de bu açıklamaya "Sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, Ali Koç vizyonuna yakışmıyor" diyerek tepki göstermişti.. İmparator'un, o maçtan sonra aldığı 10 maçlık ceza bitmeden başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin Ali Koç ile böyle samimi görüntüler vermesine içerlediği öğrenildi. Cezalar nedeniyle zor günler geçiren tecrübeli çalıştırıcının, kendisinin arkasında durulmadığını belirterek kulüpte yönetim zafiyeti olduğunu söylediği kaydedildi.

SEMİH ÖZSOY DA 'KABADAYI' İFADESİNİN ARKASINDA DURMUŞTU

Fenerbahçe Kulübü, olaylı Galatasaray derbisinin ardından yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada üstü kapalı bir şekilde Fatih Terim'i kastederek "Bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakem bu duruma göz yummuştur" ifadesini kullanmıştı. Terim'in bu sözlere tepki göstermesinin ardından ise Fenerbahçe'nin Alanya ile oynadığı maçın ardından konuşan yönetici Semih Özsoy arkasında durmuştu.