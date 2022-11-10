Başkan Biden, ara seçimleri yorumladı

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ABD halkı, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

Son sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Senato'da 49'a 48 öne geçerken, Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçiler önde. Ancak hem Senato hem de Temsilciler Meclisi için çoğunluk sınırı aşılmış değil.

TSİ saat 24'te kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Biden, bugünün 'demokrasi için iyi bir gün' olduğunu belirtti. "Demokrasimiz son birkaç yılda sınandı ancak Amerikan halkı sözünü söyledi" diyen Biden, seçmenlerin ABD demokrasisini korumak istediklerine dair net bir mesaj verdiklerini ifade etti.

"KIRMIZI DALGA GERÇEKLEŞMEDİ"

Biden, 'beklenen kırmızı (Cumhuriyetçi) dalganın gerçekleşmediğini' belirtirken, seçmenin endişeleriyle ilgili de net konuştuğunu; buna enflasyonun da dahil olduğunu söyledi.

Vali seçimlerinde Demokratların çok başarılı olduğunu belirten Biden, "Temsilciler Meclisi'nde, son 40 yıldaki herhangi bir başkanın ilk ara seçimlerinden daha az sandalye kaybettik" dedi.

Biden, Cumhuriyetçilerle çalışmak istediğini söyleyerek, "Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Cumhuriyetçi lider Kevin McCarthy ile bugün konuşacağım" diye konuştu.

'ADAYLIK' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, merak edilen 'yeniden adaylık' süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Niyetinin 2024'te aday olmak olduğunu söyleyen Biden, "Bu ara seçimin sonu ne olursa olsun. Demokrat Parti başarılı performans gösterdi. Ailemle konuşacağım. Acele etmeyeceğim. Zaman var daha. Gelecek yılın başı belli olur" ifadelerini kullandı.

"RUSYA KAYBETTİ"

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kenti Herson'dan çekilmesiyle ilgili de yorum yapan Biden, Rusya'nın ABD ara seçiminin ardından bu kararı almasının ilginç olduğunu söylerken, "Rusya'nın kaybettiğini" ifade etti.

Biden ayrıca Putin'in G20 Zirvesi'nde bulunmayacağını söyledi.