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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurup kaçmıştı, yakalandı

        Başından vurup kaçmıştı, yakalandı

        Mersin'de, 27 yaşındaki İrem Sağlam'ı başından vurup kaçan zanlı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 20:31
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        İrem'in katili yakalandı
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        Mersin'de, İrem Sağlam'ı tabancayla başından vurarak öldürüp kaçan erkek arkadaşı Mehmet Tunahan Aslan (27), jandarma ekiplerince Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakalandı.

        Olay, 9 Aralık'ta Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinin Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Sağlam ile erkek arkadaşı Mehmet Tunahan Aslan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Aslan, yanındaki tabancayla İrem'i başına ateş ederek öldürüp kaçtı.

        MERSİN'E GİTMEK İSTERKEN YAKALANDI

        Olaydan sonra Mehmet Tunahan Aslan izni kaybettirirken, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aslan'ın minibüsle Adıyaman'dan Mersin'e gideceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, plakasını tespit ettiği aracı Serintepe mevkisinde durdurdu.

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        Minibüste arama yapan ekipler, Mehmet Tunahan Aslan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Aslan'ın üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen tabanca, mermi ve bıçak ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Tunahan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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