Basın, masumiyet karinesi tartışıldı

10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleştiriliyor. Akademik programının ikinci gününde basın ve masumiyet karinesi ilişkileri tartışıldı.
Akademik programın ikinci gününde yayınlanan tebliğlerden biri olan "Ceza Hukuku ve Meslek Etiği Bağlamında Basının Adli Haberleri Verme Hakkıyla Masumiyet Karinesi Arasındaki İlişki' hakkında Murat Önok, Ferhat Canbolat, Günhan Gönül Koşar, Ümit Kılınç, Uğur Ersoy, Ercan Yaşar, Ezgi Cankurt, Elif Ergüne, Sertaç Işıka ve Mert Ülgen konuşmalarında yayınlanan tebliğde şunlar anlatıldı; "Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de adli haberler kamuoyunun ilgisini çok çektiği gibi, belirli koşullarda, bu tür haberlerin verilmesinde kamu yararı da vardır. Buna karşılık, bu tür haberlerin verilmesinin muhataplarının kişilik hakları açısından önemli olumsuz etkileri olduğu açıktır. Özellikle de, ülkemizde örneklerine sıklıkla rastlandığı üzere, masumiyet karinesinin gereklerine özen göstermeksizin bu tür haberlerin verilmesi durumunda, muhatabın kişilik haklarının ihlali ve telafisi çoğu zaman mümkün olmayan maddi ve manevi zararlar söz konusu olmaktadır. Bu tebliğde gerek ceza hukuku ve insan hakları hukuku kapsamında masumiyet karinesinin kapsamı gerekse basın meslek ilkeleri açısından bu tür haberleri verirken basın mensuplarının uymaları gereken etik kuralların kapsamı çerçevesinde, haber verme hakkıyla masumiyet karinesi arasındaki ilişki irdelenecektir. Ülkemizde bu konuda yaşanan uygulama sorunlarından örnekler verilerek doğru uygulamanın ne şekilde olması gerektiği izah edilecektir"
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