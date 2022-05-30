Başı kopmuş cansız beden bulunmuştu, 11 zanlıdan 5'i serbest

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 5'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cansız bedeni bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cansız bedenin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.