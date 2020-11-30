Başhekimden sahilde yürüyüş yapanlara tepki: "İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum"

AA

Prof. Dr. Türedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların hastalıkla ilgili daha duyarlı olmasına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptığını belirtti.

Hafta sonu sahilde yaşanan kalabalığa dikkati çektiği paylaşımında, ailesini ve sevdiklerini düşünen herkesin zorunlu olmadıkça evinden çıkmaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Türedi, "Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün. İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Türedi, servislerin ve yoğun bakımların doluluğuna işaret ederek, "Ne umuyorsunuz, mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçıya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın." değerlendirmesinde bulundu.