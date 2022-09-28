Habertürk ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda, bu yıl altıncısı düzenlenen BASE sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı sergi, 2 Ekim'e kadar devam edecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde, Habertürk ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen BASE sergisi kapılarını açtı. BASE'in bu yılki teması ise İz ve İletişim olarak belirlendi.

16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 75 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 85 eseri sergilendiği BASE, 2 Ekim'e kadar her gün 11:00-19:00 arasında Akaretler Sıraevler'de ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

BASE, 6 yıldır genç sanatçıların yaratıcılığını ve üretme motivasyonunu desteklemek, yeni mezun sanatçılarla sanat alanında faaliyet gösteren farklı aktörler, uzmanlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iletişim, diyaloğu ve ortak çalışma pratiğini teşvik ederek özgün bireysellik ile toplumsal karşılaşma için ortak bir alan yaratıyor.

BASE, 2022 yılında mezun olan genç sanatçı adaylarının, olguları, ilişkileri, yaşam biçimleri ve bireysel deneyimleri nasıl aktardıklarını ve üretim araçlarının çeşitliliğini bize yeniden gösteriyor. Yeni kuşak sanatçıların geleceğe bırakacakları izi belirginleştirerek canlı tutmaya devam ediyor.