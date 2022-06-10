Başvurular devam ediyor

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İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen ’Büyüt Hayallerini’ kısa film yarışması, sosyal sorumluluk duyarlılığı olan genç sinemacıları sektöre kazandırmayı amaçlıyor.

18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olan projede kadının gücüne vurgu yapmak amacıyla ana tema ‘Başarılı Kadın Hikâyeleri’ olarak belirlendi.

Sinema endüstrisine sağlam adımlarla girmek isteyen aynı zamanda alanında kariyer hedefi olan hevesli ve yetenekli gençlerin kısa film yapımını destekleyen yarışma, katılımcılara sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkanı da sağlayacak. Diğer yandan destek almaya hak kazanan 10 senaryo sahibine film yapımı, yönetmenlik gibi konularda eğitim olanağı sağlayacak.

15 Haziran 2022 saat 18:00’e kadar katılım sağlanacak yarışmanın temasına uygun olarak seçilen, katılım koşulları dahilinde sayfa sayısı 20’yi geçmeyen 10 senaryo, 10 bin lira film yapım desteği alacak.

30 Haziran 2022 tarihinde, destek alacak senaryoların açıklanmasının ardından çekim aşamasına başlanacak. Filmlerin son teslim tarihi ise 16 Eylül 2022 olarak belirlendi. Yarışmada ilk 10 senaryo içinde yer alan ve yapım aşamalarını tamamlamış projelerin tekrar değerlendirilmesinin ardından ilk 3’e giren filmlerin ödül töreni 11 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.



Başvuruların www.buyuthayallerinikisafilm.com adresinden kabul edileceği yarışmada, verilecek diğer ödül ve destekler, kazanan senaryo projelerinin açıklanacağı tarihten önce etkinliğin resmi internet sayfasından ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından duyurulacak.