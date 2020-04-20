Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor. Hastanenin girişindeki yollar tamamlandı.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanında yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.