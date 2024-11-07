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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir, Kopenhag deplasmanında - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Kopenhag deplasmanında

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. İlk iki maçtan puan çıkaramayan turuncu-lacivertliler, Parken Stadı'nda ilk puanlarını almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:03
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        Başakşehir, Kopenhag deplasmanında
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        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak.

        Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo müsabakada görev yapamayacak.

        BAŞAKŞEHİR'İN PUANI YOK, KOPENHAG 1 PUANDA

        Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.

        Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

        Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda İspanya'nın Real Betis takımıyla 1-1 berabere kaldı.

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